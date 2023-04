Warnstreik in Viersen Es fährt kein Zug nach Nirgendwo

Viersen · Tote Hose am Bahnhof Viersen: Wegen eines angekündigten Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) setzten Reisende am Freitag auf andere Verkehrsmittel, um an ihr Ziel zu gelangen.

21.04.2023, 15:53 Uhr

Leerer Hbf Viersen Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Bis 11 Uhr sei „quasi nichts mehr gefahren“, sagte die EVG-Tarifverantwortliche Cosima Ingenschay. In allen 50 Bus- und Bahnunternehmen, mit denen die Gewerkschaft in Verhandlungen steht, habe es „massive Auswirkungen“ gegeben. Die Deutsche Bahn stellte den Betrieb „nahezu ganz ein“, wie ein Sprecher sagte. Die Gewerkschaft setzt sich für eine bessere Bezahlung des Bahnpersonals ein. Am Dienstag startet die nächste Verhandlungsrunde. Die Deutsche Bahn hat ein Angebot vorgelegt, das sich am Schlichterspruch für den Öffentlichen Dienst orientiert. Die Bahngewerkschaft prangert dies als „Verweigerungshaltung“ an. mrö/RP-Foto: Knappe

(mrö)