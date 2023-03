Warnstreik in Viersen LVR-Mitarbeiter streiken in Viersen

„Die Arbeitgeber nehmen die Sorgen der Beschäftigten offensichtlich nicht ernst. Ihr Angebot ist eine Frechheit. Es gibt nicht die Bereitschaft, euren Reallohnverlust aufzufangen“, sagte Gewerkschaftssekretär Serdar Agît Boztemur in seiner Streikrede. „Und schließlich wollen die Kommunen die Jahressonderzahlung so erhöhen, dass davon in erster Linie Amtsleiterinnen beziehungsweise Amtsleiter und weitere Führungskräfte profitieren. Beschäftigte in niedrigen Einkommensgruppen sollen fast leer ausgehen. Das ist das Gegenteil von sozial. Das ist völlig inakzeptabel“, ergänzte er. Der Gewerkschaftssekretär erinnerte daran, dass es überall viele offene Stellen gebe und der öffentliche Dienst attraktiv bleiben müsse, um sie zu besetzen.