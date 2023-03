Kundgebung in Viersen-Süchteln Warnstreik bei LVR-Klinik

Viersen · Die Beschäftigten der LVR-Kliniken Viersen in Süchteln werden sich am Dienstag, 14. März, an einem Verdi-Warnstreik beteiligen

10.03.2023, 13:27 Uhr

Am Dienstag soll die LVR-Klinik Viersen in Süchteln bestreikt werden. Foto: LVR

Damit wollen sie vor der dritten Verhandlungsrunde ihrer Forderung nach

10,5 Prozent mehr Einkommen Nachdruck verleihen. Das teilte die Gewerkschaft mit. Für 9 Uhr ist am Dienstag eine Kundgebung am Stadtgarten Süchteln geplant, um 10 Uhr soll ein Demonstrationszug beginnen.

(mrö)