Warnstreik im Kreis Viersen Streik sorgt für Einschränkungen im Busverkehr

Gleiches gelte für die Gebiete der Stadtwerke Krefeld mobil. Ein Sprecher der NEW teilt dazu mit: „Voraussichtlich treten auf den meisten NEW-Buslinien in Viersen zumindest zeitweise streikbedingte Beeinträchtigungen auf. So enden beispielsweise alle Umläufe der Linie 089 an der Haltestelle Helenabrunn-Wegweiser und die Busse fahren nicht nach Mönchengladbach zum dortigen Hauptbahnhof.“ Der freigestellte Schülerverkehr außerhalb des Linienverkehrs in Viersen fahre voraussichtlich nach Plan. Die NEW betreibt auch Bäder in der Region, darunter das Stadtbad und das Bad Ransberg in Viersen. „Da Beschäftigte, die an einem Streik teilnehmen beziehungsweise dies beabsichtigen, nicht verpflichtet sind, dies im Voraus zu kommunizieren, können wir aktuell nicht abschätzen, ob wir alle Bäder beim kommenden Streik vollumfänglich öffnen können“, informiert der NEW-Sprecher.