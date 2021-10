Vorfall in Schwalmtal : Polizei ermittelt nach Autobrand in Amern

Polizei ermittelt nach Autobrand in Amern

Vorfall in Schwalmtal

Ein Wagen, der auf der Friedhofstraße in Schwalmtal-Amern stand, ist am Dienstagmorgen vollständig ausgebrannt. Die Polizei ermittelt. Foto: FW Schwalmtal

Schwalmtal Die Polizei untersucht, ob ein Autobrand in Schwalmtal-Amern vorsätzlich gelegt wurde. Bei dem feuer am Dienstagmorgen wurde der Wagen vollständig zerstört.

Nach einem Fahrzeugbrand am Dienstagmorgen in Schwalmtal-Amern hat jetzt die Polizei im Kreis Viersen ihre Ermittlungen aufgenommen, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte. „Das ist das routinemäßige Vorgehen, wenn eine Straftat vorliegen könnte“, erläuterte ein Sprecher der Polizei am Dienstag auf Anfrage. Der Wagen wurde durch die Flammen komplett zerstört; verletzt wurde niemand.