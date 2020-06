Wanderung in Viersen : Als Grenzgänger unterwegs

Günter Wessels vom Nabu Viersen hat das Fernglas immer dabei. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Ein vier Kilometer langer Spaziergang zwischen Viersen und Dülken führt zu Landwehren und den 14 Rueten. Günter Wessels vom Nabu Viersen erklärt, was es unterwegs zu sehen gibt. Es lohnt sich, Fotoapparat oder Smartphone einzupacken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Der Parkplatz vor dem Dülkener Schwimmbad Ransberg ist der Startpunkt einer Tour zwischen Viersen und Dülken, die unterwegs einige Überraschungen bietet. Vom Parkplatz geht es links auf den Fußgänger- und Radweg der Straße Ransberg. Allerdings ist es nur ein kleines Stück. Bereits auf Höhe des Dialysezentrums biegt man rechts in einen Wirtschaftsweg ein, der zwischen den Feldern entlangführt.

„Wir gehen auf diesem Weg ins Jahr 1423 zurück. Das ist nämlich das Jahr, aus dem die äußere Landwehr stammt“, sagt Günter Wessels vom Naturschutzbund (Nabu) Viersen. Einst grenzte sich Viersen mit einer inneren Landwehr aus dem Jahr 1359 sowie einer äußeren Landwehr zu Dülken ab. Seinerzeit gab es einen 100-jährigen Grenzstreit zwischen Viersen und Dülken.

Die Wanderung startet am Bad Ransberg. Foto: grafik

Info Zu Fuß zu den Flachskuhlen Die Tour entlang der Landwehren kann auch gut mit dem Fahrrad unternommen werden. Abstecher Lediglich für den Abstecher zu den Flachskuhlen „14 Rueten“ eignet sich das Rad nicht. Der Wald mit den Flachskuhlen und dem blühenden Fingerhut sollte zu Fuß erkundet werden.

Die äußere Landwehr erscheint von weitem wie ein Wall aus Bäumen und Sträuchern. Dass davor ein Graben liegt, wird dem Spaziergänger erst klar, wenn der Weg direkt neben der Landwehr verläuft. „Einst waren die Wälle der Landwehren mit dornigen Gestrüpp so dicht bepflanzt, dass kein Durchkommen möglich war“, erklärt Wessels. Dicht ist der Bewuchs immer noch: Brombeeren, Holunderbüsche, Schlehen und Vogelbeeren wachsen unter den mächtigen Eichen. Immer wieder fliegen Greifvögel auf und kreisen über den Bäumen und Feldern.

Es geht dem Geräusch der Autobahn hinterher. Die Landwehr verläuft weiter geradeaus, aber der Wanderer biegt links in Richtung Autobahnbrücke ab. Eingerahmt von Kartoffelrosen, Holunder und Pfaffenhütchen geht es über die A61. Der Wasserturm von Viersen und das Kaisers-Hochhaus am Lichtenberg geraten vor dem waldreichen Hintergrund des Hohen Buschs ins Blickfeld. Über die Kreuzung geht es geradeaus und vor der inneren Landwehr rechts ab. Vom Schotterweg geht es weiter aufs Grün. „Der Graben der inneren Landwehr ist deutlich tiefer. Das ist aber dem Zweiten Weltkrieg geschuldet. Der Graben wurde in dieser Zeit tiefer ausgehoben“, erklärt Wessels.

Während links die Waldkulisse mit Graben und Wall das Bild bestimmt, liegen linker Hand die Felder. Vom Grasweg geht es rechts auf einen asphaltieren Weg. Die Wegrichtung: immer geradeaus. Das gilt auch für die Kreuzung am Knotenpunkt 54, wie das Infoschild mit den vielen Wegweisern verrät. Der Weg zwischen den Feldern, immer wieder eingerahmt von Waldstücken, stellt ebenfalls ein Stück Geschichte dar. Hier war einst die zweite Verbindung zwischen Viersen und Dülken geplant. Ein Plan, der allerdings verworfen wurde. Was aber noch immer an das Vorhaben erinnert, ist die Autobahnbrücke, die erneut gequert wird. Für einen Wirtschaftsweg ist sie extrem breit, da sie einst für den möglichen Autoverkehr konzipiert wurde. Die Brücke ist zudem zu einer Wildwechselbrücke geworden. Rechter Hand zieht sich ein breiter Streifen Grün, der Tieren die Möglichkeit gibt, die Autobahn zu überqueren.

Das Highlight der Tour entlang der Landwehren offenbart sich nach der Querung der Autobahnbrücke. Wenn linker Hand eine Bank mit Tisch auftaucht, die einen wunderschönen Blick über die Felder in Richtung der sogenannten Peschen ermöglicht, wie die Bauernwälder heißen, informiert ein Schild auf der rechten Seite über das „Bodendenkmal 14 Rueten“. Ein schmaler Waldweg schlängelt sich rechts in den Wald. Er führt zu den ehemaligen Flachskuhlen. Dort blüht derzeit der Fingerhut. Insekten schwirren um die Pflanzen, Vogelgezwitscher schallt aus den Bäumen. Es ist, als tauche man in einen andere Welt ein. „Man sollte auf jeden Fall einen Fotoapparat oder ein Smartphone für Aufnahmen dabei haben“, empfiehlt Wessels. Ansonsten sollte der Fingerhut nicht angefasst werden, da er giftig ist.