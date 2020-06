Wanderung über die Süchtelner Höhen : Vom Schönblick bis nach Krefeld gucken

Süchteln Auf einer 3,5 Kilometer langen Tour mit 30 Meter Höhenunterschied bieten die Süchtelner Höhen ein Stück Geschichte. Start ist am Kriegerdenkmal an der Lobbericher Straße. Der Grundstein wurde 1878 gelegt.

Der kleine Wanderparkplatz an der Lobbericher Straße in Süchteln ist nicht zu verfehlen. Wer am Hinweisschild „Kriegerdenkmal“ abbiegt, ist am richtigen Parkplatz angekommen. Kaum ausgestiegen und auf den breiten Schotterweg getreten, ragt das 24 Meter hohe Kriegerdenkmal, dessen Grundstein 1878 gelegt wurde, schon inmitten der mächtigen Buchen hervor. Es scheint, als wolle sich der Adler auf dem Kupferdach in die Lüfte erheben, wie er da mit ausgebreiteten Schwingen, deren Spannweite bei 3,10 Metern liegt, zu sehen ist.

An der nächsten Kreuzung im Wald, gut erkennbar an den rot-weißen Pollern auf der rechten Seite, biegt man links ab und nähert sich der Lobbericher Straße. Dort angekommen geht es wieder links und entlang der Straße weiter durch den Wald in Richtung Parkplatz. Doch vorher steht noch ein Abstecher an: Kurz vor der großen Halle auf der linken Seite verläuft ein schmaler Trampelpfad, der zu einer Wiese führt. „Auf der linken Hand lag früher die Pferderennbahn von Süchteln“, berichtet Wessels. 1882 ins Leben gerufen, galoppierten die Rennpferde bis 1930 auf der Bahn – mit Tribüne und Wettannahmestelle. Tausende von Besuchern waren an Renntagen vor Ort. Der alte Umlauf der Rennbahn besteht in Teilen, das Stein- und Metallgerippe, das versteckt am Waldrand steht, war der Richterturm.