Wanderung durch den Brachter Wald

Brüggen : Unterwegs zur blühenden Purpurheide

Foto: Birgit Sroka

Brüggen Bei einer Wanderung durch das Naturschutzgebiet Brachter Wald entdeckten die Teilnehmer Damwild, Koniks und Schnecken. Doch eigentlich war ihr Ziel, die seltene Heidepflanze zu finden

Eine Wanderung mit Ansgar Reichmann von der Biologischen Station Krickenbecker Seen führte jetzt in das Naturschutzgebiet Brachter Wald. Im ehemaligen Depot war das Ziel, die blühende Purpurheide zu finden, die im Depot laut Reichmann als einziger Standort in Deutschland zu finden ist.

Die Koniks, kleine Pferde, werden im Brachter Naturschutzgebiet zur Beweidung eingesetzt. Sie sind recht zutraulich. Foto: Birgit Sroka

Die neun Teilnehmer aus Hilden, Rheurdt, Viersen und Neuss sind teilweise mit Fernglas bewaffnet oder haben ein Bestimmungsbuch dabei. Die Wanderung führt durch das FFH- und EU-Vogelschutzgebiet und die größte Liegenschaft der NRW-Stiftung. Die ehemals 88 Kilometer Asphaltstraßen des Depots wurden bis auf einige Hauptwege zurückgebaut.

Info Wald, Dünen und ein altes Munitionsdepot Gebiet Das Naturschutzgebiet Brachter Wald mit seinen Heiden und Dünen liegt in einem ehemaligen Munitionsdepot der Britischen Rheinarmee. 1996 wurde das Depot aufgegeben, 2000 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Touren Weitere Touren sind im Veranstaltungskalender des Naturparks Schwalm-Nette auf www.npsn.de zu finden.

Reichmann erklärt, dass sich auf den ehemaligen Brandschutzstreifen der Engländer Heidearten angesiedelt haben. Heide muss beweidet werden, damit andere Pflanzen sich nicht durchsetzen können. Im östlichen Bereich weiden Schafe die Heidemoore. Auch werden Galloway-Rinder im Depot eingesetzt und Koniks. Diese kleinen Pferde sind dem ausgestorbenen Tarpan ähnlich und leben das ganze Jahr in der Natur. Sie sind an die Nährstoffarmut im Gebiet gewöhnt und werden nicht gefüttert.

Als erstes finden die Teilnehmer die Blauflüglige Ödlandschrecke. Ihre blauen Flügel sieht man erst, wenn sie weg hüpft, sonst ist sie vom Untergrund kaum zu unterscheiden. Auch die Mistkäfer erhalten Aufmerksamkeit. „In diesem Sandboden gibt es keine Regenwürmer. Die Mistkäfer übernehmen die Arbeit, zum Beispiel den Kot des Damwilds abzutransportieren“, beschreibt Reichmann. Die robusten Käfer sind als Großinsekten für viele Vogelarten eine wichtige Nahrungsquelle.

Vorbei an der spät blühenden kanadischen Traubenkirsche, die als Brandschutz eingesetzt wurde, sich aber nun rapide über Beeren und Wurzeln vermehrt, geht es weiter zu Splitterschutzwällen. „Botanisch sind sie hochinteressant“, sagt der Diplom-Biologe. Diese sandigen und sehr trockenen Bereiche bieten einen besonderen Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Vom Aussichtsturm aus fällt der Blick in eine Grube. „Hier wurde der Sand für die Splitterschutzwälle abgebaut“, erfahren die Teilnehmer der Wanderung.

Nur im Depot ist in Deutschland die blühende Purpurheide zu finden. Foto: Birgit Sroka

Oft sind dort die Koniks anzutreffen. Von ursprünglich drei Tieren ist der Bestand nun auf 23 Tiere gewachsen, die an drei Standorten zur Beweidung eingesetzt werden. Alle zwei Jahre kommt ein neuer Hengst hinzu. Die männlichen Fohlen aus der Herde werden kastriert, damit es nicht zur Inzucht kommt. Die Gruppe trifft auf einige Koniks, die recht zutraulich bis zum Zaun kommen, der das Weidegebiet eingrenzt.



zurück

weiter

Reichmann schätzt, dass in dem Brachter Naturschutzgebiet 90 Wildschweine leben, einige Hasen, etliche Kreuzkröten und vor allem auch der Ziegenmelker fühlt sich im Depot wohl. Die Heideflächen und die sandigen Flächen bieten dem Vogel gute Brutbedingungen. „Die balzenden Männchen machen klatschende Flügelschläge“, erzählt Reichmann und zeigt auf ein Gebiet, wo die Ziegenmelker abends gut zu hören sind. Tatsächlich haben sich in der Sandgrube in der Nähe des Depoteingangs auch die bunten Bienenfresser angesiedelt, die eine Zeit lang in Deutschland schon als ausgestorben galten.

Die Gruppe findet einen Sandlaufkäfer, eine Feldgrille, eine Eidechse und dann auch ein Rudel Damwild. „Damhirsche wurden aus Asien im Mittelalter von Adligen nach Deutschland gebracht“, sagt Reichmann. Etwa 400 Tiere wurden durch drei Zählungen im Frühjahr festgestellt. „Der Bestand soll auch so gehalten werden“, sagt er. Jäger sorgen dafür, dass der Bestand nicht sprunghaft ansteigt.

Verschiedene Gräser sind zu sehen. Das Landreitgras breitet sich aus. Diese Grasart wird von Schafen nicht gerne gefressen. „Aber Ziegen würden das fressen“, informiert Reichmann. Er würde gerne auch behirtete Ziegen zur Beweidung einsetzen, da diese auch an Gehölze gehen, die sich in den Heideflächen ansiedeln. „Aber Ziegen sind renitent. Da haben Schäferhunde richtig Stress, sie in Schach zu halten“, scherzt er.

Im Winter wird Heide auch abgebrannt, um eine Verjüngung zu erzielen. Im nächsten Jahr wächst sie dort wieder neu. Auch Storchenschnabel und Silbergras ist in den Dünen zu finden. Und dann kommt das Highlight: die blühende Purpurheide. Allerdings ist sie aufgrund der anhaltenden Hitze schon fast wieder verblüht.