Ein Tipp für einen abwechslungsreichen Spaziergang Frische Luft nach den Feiertagen tanken

Beim Gang bergab kann man schon die nächsten Tiere sehen. Diesmal ist es eine Gruppe von Wildschweinen, die durch das Gelände zieht. Auch wenn man sie im Unterholz einmal nicht sofort sichten sollte, so weist der intensiv aufgewühlte Boden auf ihre Anwesenheit hin. Am Ende des Wildschweingeheges schließt sich eine frisch angelegte Schonung an. Dahinter geht ein schmaler Weg links ab, der in vielen Biegungen mal abwärts und dann auch wieder aufwärts führt.