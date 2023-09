Wanderung in Viersen mit Corgi Unterwegs in der Viersener Donk

Am Niersdamm dann trifft Bebauung auf Natur. Auf der einen Seite der Grenzweg zwischen Viersen und Willich, hier haben sich mehr oder weniger üppig konzipierte gläserne Neubauten zu alten Siedlungshäuschen gesellt. Am anderen Ufer die Allee aus Kirsche, Ahorn, Eichen, Linden, sie führt entlang der Niers bis zum Nierssee am Bettrather Dyck. Wir gehen ein Stück die Allee entlang, auf dem Wasser treibt eine Nilgansfamilie, die Eltern bewachen ihre Jungen engmaschig. Wir biegen rechts in einen Feldweg ein, vorbei an Gräsern und Wiesen geht es in ein Waldstück. Dank der irrsinnig vielen Regengüsse in den vergangenen Wochen hat sich hier eine Art Urwald entwickelt, mit Farnen und Moos, Bracken, auch Totholz, das einfach liegen bleibt. Eine sich selbst überlassene, stille Vegetation. Dort könnte ich mich stundenlang aufhalten. Doch irgendwann müssen wir dann doch nach Hause. Also geht es zurück zum Auto an bestellten Feldern entlang.