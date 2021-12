Freizeit in Brüggen : Wandern zu Glühwein und Gans

Brüggen Die Gemeinde Brüggen bei einem etwas anderen Weihnachtsspaziergang entdecken: Das bietet der neue Glühweinwanderweg. Noch im gesamten Januar bleibt er ausgeschildert – gerade in der Pandemie eine gute Idee.

Auf rund 15 Kilometern kann man Brüggen, Born und Bracht erkunden. Dauer: 3,5 bis vier Stunden. Und hat dann nur einen schnellen Glühwein getrunken. Entspannter ist es, die Strecke in Häppchen kennenzulernen. Etwa von Brüggen nach Born: Wer in der Fußgängerzone startet, geht durch Schwalmauen in Richtung Born mit einem Besuch am See und beim Patschel-Brunnen sowie Einkehr bei „Haus Strötges“ und zurück. Oder man entdeckt die Natur zwischen Genholt und Bracht (Pause im „Marktjournal“ oder „Ratsstube“); in Bracht lohnt sich ein Schlenker zum „Weihnachtswunderland“ an der Gartenstraße, das bis 6. Januar täglich ab 17 Uhr leuchtet.