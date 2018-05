Viersen : Wanderfalken-Küken im Kirchturm

Foto: Peter Schmitz

Viersen Kaldenkirchen (emy) Die Wanderfalken im Kirchturm von St. Clemens in Kaldenkirchen haben Nachwuchs: Zwei Küken sind geschlüpft. Der Kaldenkirchener Peter Schmitz hat sie auf seiner Kamera, die er in dem Turm installiert hat, entdeckt. Beim Turmfalkenpaar nebenan dauert es noch ein bisschen: "Sie haben sechs Eier, aus denen in der kommenden Woche die Küken schlüpfen sollten", sagt der 56-Jährige. Seit 2010 beobachtet Schmitz die Falken im Kirchturm.

In die Quere kommen sollten sich die Paare nicht, meint er: "Wanderfalken sind Flugjäger, sie fressen Tauben und Singvögel. Turmfalken jagen hauptsächlich Mäuse." Einen der Wanderfalken hat Schmitz anhand seines Rings auf einem der Fotos identifiziert: Der Vogel wurde 2014 in Echt in den Niederlanden geboren. Anschauen können sich Interessierte die Falken im Livestream unter streaming.schmitz-nettetal.de/natur.

(RP)