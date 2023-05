Nach Brand in Viersen Waldorf-Kita — „Wir sind wieder da“

Ein Brandstifter zerstörte im Juli vergangenen Jahres die Waldorf-Kita an der Greefsallee in Viersen. Das bedeutete vorübergehend das Aus für den beliebten Kindergarten. Die 37 Kinder mussten daraufhin in den Waldorf-Kitas in Mönchengladbach und Willich untergebracht werden. Jetzt ist der zerstörte Altbau wieder fast saniert und nebenan ein Neubau nahezu fertiggestellt. „Die 500.000 Euro Schaden sind fast komplett von der Versicherung übernommen worden“, sagt Benedict Förtsch von der Elterninitiative für Waldorf-Pädagogik Viersen beim Frühlingsfest. Bei sommerlichen Temperaturen waren viele Eltern mit ihren Kindern in der Kita „Kleiner Wassermann“ dabei. Sie feierten die Rückkehr an den alten Standort.