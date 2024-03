Große Aktion am 23. Mai Pfiffiges Projekt in Waldniel - eine Pyramide aus dem Grundgesetz

Zuerst hat Alexandra Vahlhaus (Kultur und Tourismus der Gemeinde Schwalmtal) an Schuhkartons gedacht. Wenn am 23. Mai das Deutsche Grundgesetz 75 Jahre wird, soll das in Waldniel mit einer besonderen Aktion gewürdigt werden: Die Artikel 1 bis 20 sollten auf dem Marktplatz sichtbar und im wörtlichen Sinne begreifbar werden - in den Kartons. Doch dann hatte Alexandra Vahlhaus eine bessere Idee. „Das Format hat mir noch nicht ganz gepasst", sagt sie. Holzwürfel fand auch nicht optimal. Dann erinnerte sich die gebürtige Berlinerin an das Haus der Fraktionen, das Jakob-Kaiser-Haus, in Berlin. Dort werden die Artikel des Grundgesetzes auf Glasscheiben präsentiert. Und schon war die Idee geboren, Acryl-Quader für die Aktion zu verwenden.