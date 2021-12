Niederkrüchten : Waldführung durch den Friedwald in Elmpt

Der Friedwald in Niederkrüchten-Elmpt bietet wieder eine Führung an. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Der Friedwald für Urnenbestattungen unter Bäumen im Elmpter Waldgebiet ist weit und breit eine neue Bestattungsform. Das Interesse ist entsprechend groß. Für den 16. Dezember wird wieder eine Führung angeboten.

Bei einer kostenlosen Führung durch den Friedwald Niederkrüchten am Donnerstag, 16. Dezember, um 15 Uhr können Interessierte mehr über die Bestattung in der Natur erfahren. Die Friedwald-Förster zeigen beim gemeinsamen Spaziergang, wie ein Baumgrab im Friedwald aussieht, woran man freie Grabstätten erkennt, was diese kosten und wie eine Auswahl des Baumes bereits zu Lebzeiten möglich ist. Treffpunkt für die Führung ist der Friedwald-Parkplatz, Navigationspunkt ist der Kreisverkehr der Roermonder Straße an der A52 (von dort ist der Friedwald ausgeschildert), 41372 Niederkrüchten.