Wahrzeichen von Dülken : Narrenmühle ab Mai wieder geöffnet

Dülken Die Dülkener Narrenmühle öffnet ab Sonntag, 1. Mai, bis Ende September wieder sonntags von 11 bis 12 Uhr. Darauf weist die Dülkener Narrenakademie hin.

So führt etwa im Untergeschoss eine Ausstellung in die elf Geheimnisse der Narrenakademie ein. Die Senatoren möchten Besuchern bei den Führungen diese Geheimnisse erläutern und ihnen die Arbeit der Narrenakademie vorstellen.

Das hölzerne Gebäude der Mühle wurde in den vergangenen beiden Jahren saniert. Nach der aufwendigen Restaurierung wurden nun, wie die Stadt informiert, die Sitzgelegenheiten in der Grünanlage am Dülkener Wahrzeichen erneuert. Nach zuvor zwischenzeitlich nur noch zwei gibt es dort nun wieder vier Sitzgelegenheiten. Eine der neuen Bänke wurde von der Dülkener Familie Vieten gestiftet. Sie hat die Sitzgelegenheit der 2021 verstorbenen Hannelore („Lore“) Vieten gewidmet, einer laut Beschriftung an der Bank „kosmopolitischen Dülkenerin“.