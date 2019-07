Wahlsynode tagt in Viersen : Zwei Frauen wollen Kirchenkreis führen

Viersen Am Donnerstag tagt die Wahlsynode in Viersen. Auch auf der Synode können Wahlvorschläge erfolgen.

Annette Vetter ist im Oberbergischen Kreis geboren und als Jugendliche an den Niederrhein gekommen. Sie hat Theologie, Germanistik und Pädagogik in Bonn, Hamburg und Heidelberg studiert. 1994 machte sie ihr Vikariat in Oberhausen-Osterfeld und wurde Pfarrerin in Oberhausen-Sterkrade. Seit 2002 ist sie als Pfarrerin im Kirchenkreis Krefeld-Viersen in der schulischen und Erwachsenenbildung tätig. In der Landeskirche ist sie eingebunden in die Ausbildung von Prädikanten und Vikaren. Sie arbeitet als Supervisorin und ist Lehrbeauftragte am Ruth-Cohn-Institut. Dort lehrt sie Themenzentrierte Interaktion, ein Leitungs- und Kommunikationskonzept. Vetter ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Zu ihrer Bewerbung sagte sie, sie wünsche sich eine Kirche, „in der wir gemeinsam aus der Freude am Evangelium leben und diese Freude in unsere Gemeinden und in die Welt strahlen“.