Kriminalität in Viersen : SPD äußert sich zu zerstörten Wahlplakaten

Kriminalität in Viersen

Viersen Plakate verschiedener Parteien waren am Montag angezündet worden. Die CDU sieht einen Zusammenhang zu einer Stimmungsmache in den sozialen Medien. Die SPD hält das für weit hergeholt.

Auch Wahlplakate der Viersener SPD sind am späten Montagabend im Stadtgebiet angezündet worden. Das berichtete der Viersener SPD-Vorsitzende Michael Lambertz am Mittwoch. Dass in einem Wahlkampf Plakate beschädigt würden, sei nicht außergewöhnlich, damit müsse man einfach rechnen. „Aber Anzünden hat natürlich nochmal eine andere Qualität“, sagte er.