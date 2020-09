Vorfall in Viersen : Wahlplakate angezündet: Verdächtiger festgenommen

Vorfall in Viersen

An mittlerweile zehn Standorten seien Plakate der CDU angezündet worden, informiert der Stadtverband. Foto: CDU Viersen

Viersen Plakate mehrerer Parteien sind nach Polizeiangaben angezündet worden. Am Bahnhof in Viersen wurde ein Tatverdächtiger gefasst. Auch Laternen wurden beschädigt.

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag einen 20-jährigen Viersener festgenommen, der mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien im Stadtgebiet angezündet haben soll. Gegen 23.30 Uhr seien Polizei und Feuerwehr alarmiert worden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. „Zeugen hatten einen Verdächtigen grob beschreiben können. Zivile Einsatzkräfte der Kreispolizei sahen den jungen Mann, als dieser ein Plakat anzündete.“ Im Bereich des Viersener Bahnhofs hätten sie den 20-Jährigen vorläufig festgenommen. Er sei wegen Diebstahldelikten polizeibekannt. „Der Viersener wurde in der Zwischenzeit wieder entlassen, die Ermittlungen dauern an.“