Landtagswahl Kreis Viersen : Wahlplakate beschmiert und zerstört

Kreis Viersen Neben Vandalismus sorgten zuletzt auch Stürme dafür, dass Plakate um- oder herunter fielen. Mehrere Parteien verzeichnen außerdem Plakat-Diebstähle.

Die Grünen verzeichnen ebenfalls Plakat-Diebstähle und -Zerstörungen. Zum Beispiel in Nettetal: an der Kölner Straße in Kaldenkirchen, am Netto-Markt und am Wanderparkplatz in Breyell, am Hinsbecker Kreisverkehr und in Lobberich am Kreisverkehr in Nähe des Krankenhauses wurden Plakate besprüht, abgerissen oder aber vollständig geklaut, außerdem an verschiedenen Stellen in Tönisvorst. „Der Vandalismus hat tendenziell zugenommen. Wir haben Anzeige erstattet, schließlich handelt es sich um eine Straftat“, sagt Nicole Brumme, Kreisgeschäftsführerin der Grünen.