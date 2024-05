Wahlkampf in Viersen „Die Leichtigkeit ist nicht mehr da“

Am Freitagmorgen hat die Sprecherin der Viersener Grünen die Polizei angerufen. Und die Behörde darüber informiert, dass für den Abend am Hohen Busch ein Familien-Grillfest mit Daniel Freund, Mitglied des Europäischen Parlaments, geplant sei. „Nach den Übergriffen in den vergangenen Tagen hat unsere Bundespartei darum gebeten, dass größere Wahlkampfveranstaltungen vorab der Polizei gemeldet werden“, berichtet Susanne Polzin. Sie findet das beängstigend. Auf der einen Seite. Und beruhigend, dass die Polizei konkret nachgefragt hat, wann genau wo was geplant sei. „Ich dachte, die nehmen das nicht ernst.“