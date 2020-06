Kommunalwahl im Kreis Viersen : Wahlkampf in der Filterblase

Ob Facebook, WhatsApp, Youtube oder Instagram – die Bürgermeisterkandidaten setzen im Wahlkampf verstärkt auf die sozialen Medien. Foto: grafik

Die Bürgermeisterkandidaten bringen sich in Stellung für die Kommunalwahl — coronabedingt vor allem digital. Was treiben sie bei Facebook, Instagram, Youtube & Co.? Eine Übersicht.

Des einen Like ist des anderen Freud’. Der Kommunalwahlkampf in den sozialen Medien war noch nie so entscheidend wie in diesem Jahr. „Den üblichen Präsenz-Wahlkampf kann es unter den Bedingungen der Corona-Pandemie nicht geben“, sagt Frank Gellen, CDU-Amtsinhaber und erneuter Bewerber in Brüggen. „Bei unserem Wahlkampf werden die sozialen Medien eine größere Rolle spielen, um den Menschen zu vermitteln, wofür man steht“, sagt Gellen. Ähnliches hört man allerorten im Kreis Viersen. Der Wahlkampf wird virtueller, facebookiger, youtubiger. Vielleicht sogar tiktokiger. Schöne neue Welt. Und wie sieht die konkret aus?

Viersen In Viersen ist Amtsinhaberin Sabine Anemüller (SPD) schon lange bei Facebook aktiv. Sie hat zwei Präsenzen: eine private, eine „amtliche“. Wie viele Freunde der Bürgermeisterin „Anemueller“ bei Facebook folgen, kann man nicht erkennen. Privat sind es mehr als 1400. Christoph Hopp von der CDU kommt auf mehr als 700 Freunde seiner Herausforderer-Präsenz, hat die aber auch erst vor einigen Wochen ans Netz gebracht. Dort berichtet er von seinem Vatertagsausflug mit der Familie, wünschte den muslimischen Mitbürgern zum Ende des Ramadan ein „gesegnetes Eid al-Fitr“ oder hat das Youtube-Video von dem Facebook-Live-Event eingestellt, als er mit CDU-Generalsekretär Paul Zimiak über das Thema Bildungspolitik sprach. Zu Ostern übermittelte Hopp via Video einen Gruß aus seinem Garten, lobte Bund und Land fürs Corona-Krisenmanagement und schwieg vielsagend zum Krisenmanagement der Stadt. Anemüller teilt häufig die Mitteilungen von „Viersen Rathaus“, aber beispielsweise auch von dem einen oder anderen Karnevalsverein. Häufig sind es bei beiden Kandidaten Parteifreunde, die den Beiträgen ein „gefällt mir“ geben; selten wird in Kommentaren Kritik geäußert. Ein Ort der Auseinandersetzung, des politischen Streits, sind die Präsenzen der Kandidaten nicht.

Info Wer ist wo wie lang unterwegs? Nutzungsart Über alle Altersgruppen hinweg gilt WhatsApp laut der ARD/ZDF-Onlinestudie 2019 als das meistgenutzte soziale Netzwerk in Deutschland. Danach nutzen 98 Prozent der 14- bis 29-jährigen Befragten den Messenger-Dienst mindestens wöchentlich. Instagram wird von den Befragten aus dieser Altersgruppe von 59 Prozent mindestens wöchentlich verwendet. Unter den Befragten ab 70 Jahren kam WhatsApp auf einen Nutzeranteil von 31 Prozent. Nutzungsdauer Mit durchschnittlich 150 Minuten pro Tag ist YouTube unter 16- bis 19-Jährigen das Netzwerk, das die höchste Nutzungsdauer aufweist. Facebook kam in dieser Altersgruppe auf eine tägliche Nutzung von 23 Minuten im Schnitt. Personen ab 60 Jahren nutzen Facebook im Schnitt 32 Minuten pro Tag.

Schwalmtal In Schwalmtal hat CDU-Bürgermeisterkandidat Andreas Gisbertz bereits damit begonnen, über Facebook mit Bürgern in Kontakt zu treten. Er bot eine virtuelle Sprechstunde an. „Mit der Premiere bin ich durchaus zufrieden“, sagt er. Sein SPD-Herausforderer Heinz Josef Pascher will ebenfalls auf Facebook setzen – und die Wähler auch via WhatsApp erreichen.

Niederkrüchten In der Gemeinde Niederkrüchten hat der parteilose Bürgermeister Kalle Wassong keinen Gegenkandidaten. Eigentlich wollte er Hausbesuche anbieten. Das ist in Corona-Zeiten nicht möglich. So wird er über seine Webseite, die gerade überarbeitet wird, und Facebook für seine Wähler erreichbar sein. Dort ist Wassong schon lange aktiv, antwortet auf Anfragen von Bürgern häufig direkt. CDU-Fraktionschef Johannes Wahlenfeld bietet eine Video-Sprechstunde an. Mit der Jungen Union werden Podcasts produziert.