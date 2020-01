Kommunalwahl 2020 : Viersens SPD muss Parteitag wiederholen

Info

In Brüggen sind zwei Wahlbezirke in Lüttelbracht betroffen. Die SPD muss ihre Kandidaten für ihre Wahlkreise erneut wählen. Die CDU überlegt, ihre Kandidatenaufstellung am 17. Januar zu verschieben. In Niederkrüchten geht es um drei Wahlbezirke. Der Wahlausschuss tagt am 27. Januar. In Schwalmtal beschäftigt sich der Wahlausschuss am 4. Februar mit vier Bezirken. In Nettetal geht es am 28. Januar im Wahlausschuss um Änderungen.