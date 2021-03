Kostenpflichtiger Inhalt: Ratsentscheidung in Niederkrüchten : UBW macht Lehrbecken zum Thema

Das Lehrschwimmbecken im Brachter Schulzentrum ist inzwischen abgerissen. Die UBW möchte aber an einem Lehrschwimmbecken festhalten statt in ein interkommunales Bad zu investieren. Foto: Daniela Buschkamp/Daniela Buschkmap

Brüggen In Brüggen wird die Abstimmung in Niederkrüchten zur Bäderfrage gespannt erwartet. Davon hängen die Brüggener Schwimmbad-Pläne ab. Warum die Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft (UBW) an ihrer Idee festhält.