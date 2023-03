VRR-Stationsbericht für Kreis Viersen Drei Bahnhöfe im Kreis Viersen „entwicklungsbedürftig“

Zwei Bahnstationen erlangen die Bewertung „ordentlich“, die übrigen drei Haltepunkte im Westkreis gelten als insgesamt „entwicklungsbedürftig“: Im aktuellen Stationsbericht 2022 des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) schneiden die Stationen in Viersen, Dülken, Kaldenkirchen, Breyell und Boisheim zwar weiterhin nicht „ausgezeichnet“ ab, aber immerhin besser als ein Jahr zuvor. 2021 hatten die Prüfer des VRR noch vier Haltepunkte als „entwicklungsbedürftig“ eingestuft, die Station in Boisheim als „nicht tolerierbar“. 2020 galt zusätzlich der Bahnhof in Kaldenkirchen als „nicht tolerierbar“. Ausschlaggebend für die Bewertung sind Kriterien wie Aufenthaltsqualität, Fahrgastinformation und Barrierefreiheit.