Musik vor der Festhalle Viersen : Vorweihnachtliche Überraschung in Viersen

Viersen Was ergeben vier Alphörner und drei Waldhörner vor der Festhalle Viersen? Eine ganz zauberhafte vorweihnachtliche Musik-Überraschung.

Auch auf dem Süchtelner und Dülkener Wochenmarkt wird es vorweihnachtliche Marktmusik geben. In Süchteln auf dem Wochenmarkt wird der Pipe Major Christian Fischer, Gründungsmitglied der lokalen Viersener Band White Hackle Pipes and Drums, traditionelle Dudelsackmusik sowie Weihnachtslieder spielen. Und in Dülken werden erneut die Alphornbläser in Aktion treten. Um Gruppenansammlungen zu vermeiden, teilt die Stadt nicht vorab mit, wann die Auftritte sind.