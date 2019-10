Viersen : Zwei Französinnen im Land der Dichter, Denker und Einfaltspinsel

Viersen Constance de Salm und Germaine de Staël prägten zu ihrer Zeit das Deutschlandbild der Franzosen nachhaltig. Das ist Thema eines Vortrags am 6. Oktober.

Referentin Rita Mielke stellt unter dem Titel „Nur ein Einfaltspinsel kann ein solches Leben ertragen“ – Constance de Salm, Germaine de Staël und das Deutschlandbild der Franzosen“ am Sonntag, 6. Oktober, in der Villa Marx zwei berühmte Frauen vor, die zu ihrer Zeit das Deutschlandbild der Franzosen nachhaltig prägten.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Vereins für Heimatpflege mit der Volkshochschule Kreis Viersen (VHS). Sie ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung „Meter, Maire und Code Civil. Französische Herrschaft am Rhein“, die noch bis zum 8. Dezember in der Villa Marx zu sehen ist.

Als französische Truppen 1794 den linken Niederrhein besetzten, war das Nachbarland im Osten für die meisten Franzosen ein unbekanntes Land. Zwei der berühmtesten Französinnen ihrer Zeit, Constance de Salm und Germaine de Staël, sorgten in dieser Zeit mit ihren Berichten und Briefen aus Deutschland für Aufsehen. Während allerdings für de Salm, beheimatet auf Schloss Dyck in Jüchen, Leben und Kultur am Niederrhein derb, einfältig und geradezu unerträglich schienen, schwelgte Germaine de Staël in ihrer romantischen Vorstellung vom Land der Dichter und Denker. Damit provozierte sie die leidenschaftlichen Retourkutschen des „Düssel-Parisers“ Heinrich Heine.