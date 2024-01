Vortrag in Viersen über ChatGPT & Co. Wenn die KI den Witz nicht versteht

Schneider hält fest, dass unter ,Intelligenz‘ die Fähigkeit gemeint sei, Probleme zu lösen, indem „dazwischen gelesen“, sprich: etwas erkannt und verstanden werde. In diesen Zusammenhang setzt er das Lesen und geht auch auf den verwandten Begriff der Auslese ein. „Lesen heißt Unterscheiden“, sagt Schneider, egal ob damit etwa das Sortieren „guter und schlechter Linsen“ im Märchen von Aschenputtel gemeint sei, die Weinlese, bei der reife von unreifen Früchten getrennt werden oder eben auch das Lesen von Buchstaben, die aneinandergereiht Wörter und damit einen bestimmten Sinn ergeben. Der Literatur-Professor gibt zu: „Sowohl die Weinauslese als auch das Lesen an sich werden heute oft von Maschinen erledigt.“ Es stelle sich aber die Frage, ob eine künstliche Intelligenz wie das Dialogsystem ChatGPT auch in der Lage sei, zu unterscheiden. „Das Wunder der Sprache besteht darin, dass wir aus einem kleinen Vorrat von Lauten eine unbegrenzte Menge von Sinneinheiten und Wörtern kombinieren können“, erklärt Schneider und fasst zusammen, dass „sprachliche Mitteilungen anfällig sind für Missverständnisse, Täuschungen und Irrtümer“. Stelle man ChatGPT die Frage, was es mit dem Witz „Treffen sich zwei Jäger im Wald. Beide tot!“ auf sich habe, setze sich das System zwar mit der Aufgabenstellung auseinander. Es spucke aber nicht mehr aus als das Auffinden einer unerwarteten Wendung, das Fehlen einer Pointe und der bloßen Feststellung, dass zwei Jäger tot sind, obwohl ein Treffen im Wald doch eigentlich nicht zum Ableben ebenjener führen sollte. „Die KI ist also humorlos!“, resümiert Schneider. Sie könne nicht unterscheiden zwischen Wörtern, die zwar gleich klingen, aber oft verschiedene Bedeutungen haben, je nachdem, in welchem Zusammenhang sie gebraucht werden.