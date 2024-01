Verein Euregia startet Reihe Vortragsreihe stellt engagierte Forscherinnen und mordende Frauen vor

Mit einem spannenden Vortrag über „Mörder, Schurken und Schlawiner“ in Dülken startet der Geschichtsverein Euregia am Mittwoch, 10. Januar, seine Vortragsreihe in der ersten Jahreshälfte. Zu allen kostenfreien Terminen sind Besucher jeweils um 19 Uhr eingeladen in das „Café Kultur“ zur Narrenmühle, Lange Straße 167 in Viersen-Dülken. Spenden sind erwünscht.