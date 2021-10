Sportvereine in Viersen : ASV-Chef stellt Vertrauensfrage

Süchteln Wolfgang Güdden knüpfte bei der Mitgliederversammlung seine erneute Kandidatur für den Vorsitz des ASV Süchteln an eine Bedingung.

Bei der Jahreshauptversammlung des ASV Süchteln, an der jetzt 140 Mitglieder, davon alleine 60 Fußballer teilnahmen, stellte Vorsitzender Wolfgang Güdden die Vertrauensfrage. Er werde sich nur dann als Vorsitzender erneut zur Verfügung stellen, wenn der geschäftsführende Vorstand, wie vom Vorstand einstimmig empfohlen, wiedergewählt wird. Fünf Tage vorher war beim ASV eine E-Mail von Ansgar Thiele aus der Fußballabteilung eingegangen, der sich um die Position eines stellvertretenden Vorsitzenden beim ASV. Güdden bot Thiele an, mit ihm nach der Mitgliederversammlung in einem gemeinsamen Gespräch auszuloten, mit welchen Aufgaben er im Vorstand mitarbeiten könne. Es gibt immer die Möglichkeit, den Vorstand kommissarisch zu ergänzen. Zunächst nahm Thiele dieses Angebot nicht an und wollte als Gegenkandidat gegen einen stellvertretenden Vorsitzenden antreten. Nach längerer Diskussion in der Mitgliederversammlung erklärte er dann, nicht zu kandidieren und auf das Angebot des alten und neuen Vorsitzenden einzugehen.