Brüggen : Vorschlag: Brüggener Bad an vier Tagen öffentlich

Brüggen Die Verwaltung plant mit Vereinen und Schulen die künftigen Schwimmzeiten. Das Problem: Es gibt immer wieder Defekte.

Wo können Kinder schwimmen lernen, Schwimmer im oder außerhalb eines Vereins in Zukunft in der Burggemeinde ihre Bahnen ziehen, wenn das Lehrschwimmbecken Bracht geschlossen wird? Diese Frage beschäftigt viele Brüggener. Die Gemeindeverwaltung arbeitet derzeit an einer Lösung. „Wir werden Gespräche mit den Leitern der Grundschulen, dem Gemeindesportverband, TuRa Brüggen und der DLRG dazu führen“, kündigte Kämmerer Oliver Mankowski an.

Was heißt das für die Schwimmer in Bracht?

„Wir planen zunächst mit drei Tagen, an denen die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird“, kündigte Mankowski an. Priorität genieße laut Ratsbeschluss das Schulschwimmen, gefolgt vom Vereinsschwimmen und öffentlichen Schwimmen. Bei den Vereinen hätten Brüggener Vereine Vorrang. „Allen auswärtigen Vereinen habe ich bereits bei der ersten Schließung in Bracht gekündigt“, so der Kämmerer. In Zukunft sei es möglich, dass es für Privatanbieter etwa von Baby- und Schwangerschaftsschwimmen oder Reha-Sport keine Zeiten mehr gebe. Zu prüfen seien auch die Zeiten von Vereinen, die nicht aus Brüggen stammen, die aber viele Mitglieder aus der Gemeinde hätten.