Bücherei in Viersen : Auf Zeitreise bei der Vorlesenacht in Dülken

Dülken In der Familienbibliothek ging es einen Abend lang um „Das kleine böse Buch“. Die Kinder lauschten und rätselten mit.

15 Kinder sitzen mit Schlafsäcken und Kissen um 19 Uhr in der Familienbibliothek in Dülken und lauschen gespannt einer Geschichte. Es ist dunkel im Raum. Nur für die Vorleser leuchtet ein kleines Licht. Die Bibliothek organisiert nun schon zum 15. Mal eine Vorlesenacht. „Früher hat alles noch im alten Waisenhaus stattgefunden“ erzählt Beate Singer, die Leiterin der Bücherei. Die Kinder sind zwischen sieben und elf Jahre alt. Die Gruppe darf nicht zu groß sein, damit das dreistündige Programm auch stimmlich zu bewältigen ist.

Die zehnjährigen Geschwister Finja und Julia aus Viersen sind zum ersten Mal dabei. Beide lesen sehr gerne, Finja vor allem Pferdebücher. Ihre Mutter Britta Entisen findet, Vorlesen sei sehr wichtig für die Kinder: „Es hilft, um das Interesse an Büchern zu wecken.“ Auch Singer betont: „Vorlesen ist sehr wichtig, nur so kommen die Kinder dazu, selbst zu lesen.“ Auch die achtjährige Jule ist mit ihrer großen Schwester Sina (10) und ihrem Freund Ben (10) dabei. „Ich lese jeden Abend in einem Buch“, erzählt Jule. Am liebsten mag sie lustige Bücher mit vielen großen Bildern. Die Schwestern besuchen die Bibliothek in Dülken sehr oft. Ben dagegen liebt spannende Bücher, wie „Die drei Fragezeichen Kids“. Beim Vorlesen lauschen die drei gespannt. Normalerweise müssen sie früher ins Bett gehen. Aber heute können sie ausnahmsweise bis 22 Uhr in der Bibliothek bleiben.