Vorfall in Schnellrestaurant in Viersen Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Viersen · Der Vorfall soll sich bereits Montagnacht gegen 2 Uhr in Viersen an der Freiheitsstraße zugetragen haben: Wie die Polizei am Donnerstag informierte, ermittelt sie nach einer Körperverletzung in einem Schnellrestaurant.

16.03.2023, 19:02 Uhr

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Kontakt: Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nähere Angaben dazu, was dort geschah, machte sie am Donnerstag nicht. Im Rahmen der Ermittlungen hätten die Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen ausfindig machen können, hieß es. Dabei handele es sich um einen 40-jährigen Viersener. Das Kriminalkommissariat bitte im Rahmen der Ermittlungen einen Zeugen, sich zu melden: Ein älterer Mann mit Hund gab der Polizei zufolge anderen Zeugen vor Ort weitere Hinweise zu dem Vorfall, entfernte sich aber von dem Schnellrestaurant vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Polizei bittet deshalb diesen, ebenso wie weitere Zeugen, sie telefonisch zu kontaktieren. Hinweise können unter der Rufnummer 02162 3770 durchgegeben werden.

(naf)