Polizeieinsatz in Niederkrüchten : Nebel-Alarm in Bankfiliale

Niederkrüchten Gegen 1.20 Uhr in der Nacht zu Sonntag löste die Nebelanlage im Kassenraum der Niederkrüchtener Bankfiliale aus.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind in der Nacht zu Sonntag zur Volksbank-Filiale an der Rathausstraße in Niederkrüchten ausgerückt: Um etwa 1.20 Uhr hatte die Alarm- und Nebelanlage ausgelöst. Ursache sei ein technischer Defekt oder fehlerhaftes Abschließen der Tür gewesen, hieß es am Sonntag auf Anfrage aus der Polizei-Leitstelle. Die Tür habe sich geöffnet, dadurch sei automatisch die Alarmanlage ausgelöst worden.