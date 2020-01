Vorfall in Niederkrüchten : Feuerwehr beseitigt Ölspur an B 221

Feuerwehr beseitigt Ölspur an B 221

Vorfall in Niederkrüchten

Niederkrüchten Der Einsatz der Feuerwehr dauerte fast zwei Stunden.

Am Freitag um 15.15 Uhr ist der Löschzug Niederkrüchten der Freiwilligen Feuerwehr Niederkrüchten zur B221 alarmiert worden. Von der Kreuzung an der L372 in Heyen und der Autobahnauffahrt Niederkrüchten zog sich eine mehr als einen Kilometer lange Ölspur. Die Feuerwehr, die mit zehn Kräften im Einsatz war, sicherte den Bereich. Eine Fachfirma reinigte die Straße. Um 17 Uhr war der Einsatz beendet.