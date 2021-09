Nikolausplatz in Brüggen : Vorerst keine neuen Bäume für gefällte Robinien

Am Nikolausplatz wurden jetzt kranke Bäume gefällt. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Viele Menschen haben am Mittwoch beobachtet, wie Robinien am Nikolausplatz gefällt wurden. Was dahintersteckt und warum es vorerst keinen Ersatz geben wird.

Auf dem Nikolausplatz sind am Mittwoch die zuvor eingezäunten Robinien gefällt worden. Die Verwaltung hatte die Bäume von zwei Gutachtern untersuchen lassen: Beide kamen zu dem Ergebnis, dass die Bäume krank und nicht mehr standsicher seien. Um Astbrüche und eine Gefahr für Passanten zu vermeiden, mussten die Bäume gefällt werden. Bereits im August waren zwei Bäume auf dem Platz gefällt worden, nachdem ein Ast abgebrochen war.