Coronavirus im Kreis Viersen : Was Blutspender jetzt wissen müssen

Brüggen Das Deutsche Rote Kreuz plant für 27. März eine Sammelaktion in der Burggemeindehalle Brüggen.

Das liegt an den zusätzlichen Hygienemaßnahmen, die aktuell bei Sammelaktionen umgesetzt werden. So auch bei der nächsten Blutspende, die in der Gemeinde Brüggen für Freitag, 27. März, ab 15 Uhr in der Burggemeindehalle geplant ist. „Wir beschränken den Zutritt zur Sammelstelle, um größere Menschengruppen zu vermeiden. Auch die Betten werden in zwei Meter Abstand zueinander aufgestellt“, erläutert Küpper. Diese Schritte bedeuten aber auch, dass weniger Spenden als bisher im vergleichbaren Zeitraum gesammelt werden können. „Wir appellieren an gesunde Menschen, auch weiterhin zur Blutspende zu kommen“, so der Unternehmenssprecher. Nur durch Kontinuität könne der unverändert hohe Bedarf an Blutkonserven gedeckt werden. Sie werden etwa in Krankenhäusern für Therapien und Operationen benötigt.