Ukraine-Flüchtlinge in Viersen Die Hoffnung auf Heimat bleibt

An die Nacht vom 8. auf den 9. März kann sich Hans Wilhelm Janissen noch genau erinnern. In dieser Nacht kamen die ersten 65 Flüchtlinge aus der ukrainischen Partnerstadt Kaniw im evangelischen Gemeindehaus in Viersen an. Neun Frauen und zwölf Kinder davon reisten nach Süchteln weiter. In der Residenz Irmgardis, die den Viersener Unternehmern Peter Zaum und Janissen gehört, fanden sie ein Daheim. Damals waren es sieben Apartments. Heute sind es 17 Apartments, in denen derzeit knapp 80 Menschen aus der Ukraine leben.