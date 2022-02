Seit 65 Jahren verheiratet : „Wir sind Musik-Menschen“

Niederkrüchten Vor 65 Jahren haben Belmira Branco Duarte (83) und Silvino Costa dos Santos (84) in einem kleinen portugiesischen Dorf geheiratet. Schon lange leben sie in Deutschland, zusammen mit ihren Kindern und Enkeln.

Am 23. Februar 1957 gaben sich Belmira Branco Duarte (83) und Silvino Costa dos Santos (84) in einem kleinen Dorf in Portugal das Ja-Wort. Daran denken sie heute in Niederkrüchten, wo sie leben, noch gerne zurück: „Es war ein besonderer Tag.“ Kennengelernt haben sich die beiden in ihrer ehemaligen Nachbarschaft: „Wir sind jeden Tag gemeinsam drei Kilometer zur Schule gegangen“, erinnern sie sich. Später zog Branco Duarte aus beruflichen Gründen von ihrem Heimatdorf weg, doch Silvino Costa dos Santos konnte sie nicht vergessen. Er schrieb ihr einige Briefe, die unbeantwortet blieben. Doch auf einer portugiesischen Feier funkte es zwischen den beiden: Sie tanzten gemeinsam und verlobten sich. Das war am 15. August 1956. Nach der Verlobung zogen die beiden zusammen, 1971 verschlug es den heute 84-Jährigen beruflich nach Deutschland, seine Frau folgte ihm zwei Jahre später. Hier blieben sie und fühlen sich wohl, verbringen aber auch gerne Zeit in ihrem Heimatland. In den letzten 65 Jahren hat das Jubelpaar viel erlebt. Darunter schöne Reisen, nette Stunden mit Freunden und Familie und schöne Momente nur zu zweit: „Wir sind Musik-Menschen, lieben es zu tanzen und zu singen.“ Das machen die Jubilare auch heute noch gerne. Sie haben zwei Söhne, drei Enkelkinder und erwarten demnächst einen Urenkel. Ihr Tipp für eine gute Ehe: „Man muss auch schwere Zeiten zusammen durchstehen und die Familie zusammen halten.“ fsch