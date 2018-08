Von Viersen-Süchteln aus können unterschiedliche Ziele erreicht werden

Ein perfekter Tag am Hariksee — auf dem Wasser und am Ufer

Kreis Viersen Spazieren gehen, Boot fahren oder eine kulinarische Rast einlegen – das alles geht am Hariksee zwischen Schwalmtal und Niederkrüchten

(eva) Erst eine kleine Bootstour und anschließend bei Kaffee und Kuchen stärken: Der Hariksee bietet das perfekte Wochenendprogramm. Boote kann man sowohl am Inselschlösschen mieten als auch an der Mühlrather Mühle auf der anderen Seite des Sees: Dabei können Besucher wählen zwischen Ruder- und Tretbooten, Kajaks und Kanadier. Wer ohne den Einsatz der eigenen Armmuskulatur auf’s Wasser möchte, kann sich alternativ auf eine Tour mit dem Ausflugsschiff „Patschel“ machen und so den Hariksee erkunden. Es gibt auch einige Elektroboote zur Miete. Zudem können eigene Boot mitgebracht werden, dann reicht der Kauf einer Tageskarte.