Von Viersen-Süchteln aus können unterschiedliche Ziele erreicht werden

Viersen ( Von Süchteln aus können im Paddelboot viele Ziele angesteuert werden — nach Geldern dauert die Tour sieben Stunden

Einfach einsteigen und lospaddeln: Das ist auf der Niers möglich. Der Startpunkt für Fahrten mit dem Gatz-Canadier ist die Niersbrücke an der Tönisvorster Straße in Süchteln.

Anfänger nutzen am besten die Stecke nach Grefrath-Oedt, die Fahrt dauert rund 90 Minuten. Für Paddler mit größerer Ausdauer bieten sich die Ziele Landendonk oder Wachtendonk an. Sieben Stunden dauert die Tour bis nach Geldern. Auch andere Paddel-Strecken sind nach Absprache möglich.

Aktiv auf und an der Niers

Aktiv auf und an der Niers

Unterwegs gibt es immer wieder zahlreiche Möglichkeiten, um einmal anzuhalten. Dann bieten sich ein Picknick oder -– je nach Wetterlage und Waldbrandgefahr – sogar Grillen an. Unterwegs gibt es viel zu sehen, etwa eine Burgruine oder ein altes Kloster und natürlich Landschaft.

Wer ist noch da? Familien mit Kindern, Gruppen, Vereine und Einzelpersonen. Öffnungszeiten In der Saison ist an allen Tagen geöffnet. Eine Terminabsprache ist online möglich. Kosten Je nach Streckenlänge kostet es ab 4,45 Euro für Kinder und ab 8,90 Euro für Jugendliche und Erwachsene. Auf Wunsch organisiert der Verleiher die Rückfahrt der Paddler. Der Transfer des eigenen Fahrrads zum jeweiligen Bestimmungsort ist kostenfrei.

Adresse Einstiegstelle ist in Süchteln an der Tönisvorster Straße an der Niersbrücke. Weitere Informationen online unter der Adresse www.niers-spass.de