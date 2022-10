Idee der Eisenbahnfreude Niederrhein : Mit der Dampflok zum Weihnachtsmarkt

Viersen Die Eisenbahnfreunde Niederrhein/Grenzland planen für Samstag, 3. Dezember, eine „nostalgische Tagesreise“ mit einem Dampfsonderzug zum Weihnachtsmarkt nach Osnabrück.

Die Eisenbahnfreunde Niederrhein/Grenzland planen für Samstag, 3. Dezember, eine „nostalgische Tagesreise“ mit einem Dampfsonderzug zum Weihnachtsmarkt nach Osnabrück. Der Zug starte zunächst mit einer historischen E-Lok in Neuss am Hauptbahnhof. Unter anderem in Viersen am Bahnhof können noch Fahrgäste zusteigen. In Mönchengladbach übernehme eine Dampflok aus den Niederlanden die Führung, bis Osnabrück. Dort haben die Fahrgäste etwa sechs Stunden Aufenthalt zur freien Verfügung bis zur Rückfahrt. Wie die Eisenbahnfreunde informieren, reisen die Gäste in historischen Wagen der 1960er Jahre mit gepolsterten Abteilen der ersten und zweiten Klasse. Verpflegen können sie sich in einem Bistrowagen. „Die Minibar wird die Zuggäste ebenfalls am Platz bedienen.“ Die Tickets kosten für Kinder ab vier Jahre je nach Abteil 69 und 99 Euro, für Erwachsene 89 und 119 Euro. Gebucht werden kann unter www.eng-ev.de oder telefonisch unter 02431 9724909 (9 bis20 Uhr).