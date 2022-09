Abfahrt auch ab Viersen : Mit dem historischen Sonderzug nach Neustadt an der Weinstraße

Viersen In einem historischen Sonderzug können Fahrgäste Anfang Oktober von Viersen an die Weinstraße reisen. In Neustadt haben sie unter anderem Gelegenheit, das Weinfest zu besuchen.

Die Eisenbahnfreunde Niederrhein/Grenzland organisieren für Sonntag, 2. Oktober, eine Tagesfahrt mit dem „Bundesbahn-Sonderzug“ nach Neustadt an der Weinstraße. Mit einer historischen E-Lok startet der Zug in Neuss, eine Einstiegsmöglichkeit gibt es unter anderem in Viersen am Bahnhof. Der Zug fährt am Rhein entlang in die Pfalz. In Neustadt haben die Fahrgäste rund sieben Stunden Aufenthalt, können etwa das Weinfest oder das Jubiläum „175 Jahre Eisenbahn in Rheinland Pfalz“ besuchen. Zugtickets für Erwachsene kosten zwischen 59 und 89 Euro, für Kinder 39 Euro. Bis Sonntag, 18. September, können sich Interessierte unter Telefon 02431 9724909 (9-20 Uhr) melden, weitere Infos stehen auf www.eng-ev.de.