Raderlebniswoche im August : Ab Niederkrüchten die Region entdecken

Grenzland Die Raderlebniswoche ersetzt ab 8. August den Niederrheinischen Radwandertag. Dazu gehören auch drei Touren, die in Niederkrüchten starten oder durch die Gemeinde führen.

Was sich jetzt ändert: An den Start- und Zielpunkten finden keine Veranstaltungen statt, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Radler erhalten auch keine Stempelkarten an den Stationen, mit denen sie an einer Tombola teilnehmen können. Stattdessen finden sich an allen Start- und Zielpunkten Schlüsselwörter, die gesammelt und auf www.niederrhein-tourismus.de/raderlebniswoche eingetragen werden können. Bei der Tombola werden unter anderem verschiedene Gutscheine von Anbietern am gesamten Niederrhein und ein Fahrrad verlost.