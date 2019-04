Kreis Viersen : Vom Suchen und Finden

Die schönsten Geschichten schreiben unsere Leser — zum Beispiel Christina und Stefan Weber aus Niederkrüchten, die eigentlich nur „beste Freunde“ waren. Oder Bettina Roch, die nach mehr als 50 Jahren ihren Bruder fand.

„Ich (54 Jahre) habe nach über 50 Jahren meinen Bruder (65 Jahre) in England ausfindig gemacht“, schrieb uns unsere Leserin Bettina Roch. Das ist ihre Geschichte: „Meine Mutter war eine junge Witwe, als sie in den 1960er-Jahren meinen Vater kennenlernte. Er war bei der Royal Air Force und in der Nähe stationiert. Als ich auf die Welt kam, war er sehr stolz, dass ein Mädchen geboren wurde. Zu meinem ersten Geburtstag kam er mit zwölf Kleidchen an. Allerdings war er verheiratet, hatte schon einen Sohn. Kurz darauf ist er mit seiner Familie nach England zurückgegangen. Ich wusste immer: Da gibt es jemanden. Ich hatte aber nie die Traute, nach meinem Vater zu suchen. Als ich meinen 50. Geburtstag feierte, habe ich mir gesagt: Du musst jetzt auf die Suche gehen. Ich hatte einen Namen, und nach zwei Nächten bei Google hatte ich ihn gefunden. Allerdings war mein Vater bereits 2008 verstorben. Also suchte ich weiter nach meinem Halbbruder, schrieb eine ortsansässige Zeitung an, die mir einen Tipp auf eine Adressdatenbank gab. Für elf britische Pfund bekam ich seine Anschrift und schrieb ihm mit der Hand einen Brief. Im Mai 2015 habe ich den mit ganz viel Hoffnung abgeschickt. Jeden Tag bin ich an meinen Briefkasten gegangen. Aber es kam keine Antwort. Am 19. Oktober 2016 bekam ich dann eine E-Mail von Alan. Ich saß draußen auf der Terrasse, als mein Handy vibrierte. Und als ich den Absender sah, habe ich angefangen zu weinen. Mein Bruder erklärte mir, warum die Antwort so lange dauerte, er berichtete von unserem Vater, und Ende des Jahres trafen wir uns im Süchtelner Höhen-Hotel. Ich war sehr aufgeregt, aber als ich ihm gegenüberstand, haben wir uns in den Arm genommen und ich hatte ein unheimlich vertrautes Gefühl. Wir haben erzählt, gelacht – wir haben denselben Humor –, und ich erfuhr, dass er auch nach mir gesucht hatte. Als er nach dem Tod seines Vaters die Wohnung ausräumte, hatte er einen Brief meiner Mutter gefunden, mit einem Foto. Er hatte aber nur einen Vornamen, damit kam er bei den deutschen Behörden nicht weit. Dann erfolgte der Gegenbesuch in Tunbridge Wells östlich von London, dort habe ich den Rest seiner Familie kennengelernt. Wir sind häufig in Kontakt, per Whats-App. Als ich vor zwei Jahren meinen Job verlor, kam er zum Überraschungsbesuch vorbei; mein Mann und meine Tochter waren eingeweiht. ,Du warst am Telefon so traurig’, sagte er. Ich habe meinen Bruder gesucht – und einen Schatz gefunden.“