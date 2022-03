Viersen unterstützt Kanew : Volle Ladung Hilfe für Ukraine

Freunde von Kanew beladen den LKW fŸr die Ukraine Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Erst wurden am Mittwoch Hilfsgüter bei der Viersener Feuerwehr abgeholt, am Nachmittag packten Mitglieder des Vereins „Freunde von Kanew“ den Sattelschlepper für Viersens Partnerstadt in der Ukraine voll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit dabei: medizinisches Material des AKH, Hilfsgüter der Feuerwehren aus Mönchengladbach und Krefeld — und viele Spenden von Bürgern. Das dauerte bis zum Abend. Am Donnerstag muss der Lkw noch zum Zoll nach Kaldenkirchen und macht sich dann auf die 2200 Kilometer lange Reise. „In normalen Zeiten würde er spätestens am Dienstag Kanew erreichen“, berichtete „Freunde“-Vorstandsmitglied Valerij Eske.

(mrö)