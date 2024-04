Volksbühne Viersen Turbulente Premiere von „Ein ungleiches Paar“

Von New York nach Dülken in knapp 40 Jahren: 1985 hatte die Komödie „Ein ungleiches Paar“ von Neil Simons Premiere in New York und am Freitag in Dülken. Heiter und bissig, turbulent und leidenschaftlich, schlüpfrig und tränenreich, so ging es über mehr als zwei Stunden in der Volksbühne Viersen zu. Zum großen Vergnügen des Publikums, das durch sein Interesse dafür gesorgt hatte, dass kein Stuhl in der Volksbühne an der Langen Straße mehr frei blieb. Nicht nur am Freitag bei der Premiere. Alle Aufführungen inklusive der Zusatzvorstellung sind bereits restlos ausverkauft.