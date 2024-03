Theater in Viersen Volksbühne inszeniert Erfolgskomödie

In gut einem Monat feiert die neue Produktion der Volksbühne Viersen Premiere. Am Freitagabend, 19. April, bringen die Schauspieler die Komödie „Ein ungleiches Paar“ auf die Bühne ihres Theaters an der Lange Straße 25 in Dülken auf die Bühne. An diesem Samstag startet der Vorverkauf. Geplant sind insgesamt ein halbes Dutzend Aufführungen.