Theaterpremiere in Viersen Volksbühne nimmt Publikum mit auf Zeltplatz in der Provence

Im August, so erzählte Barbara Sahl-Viergutz, hatten die Leseproben begonnen, bald darauf mussten Stefan Holzapfel und Andrea Nowak auf die Bühne. Eine Bühne, die zum Zeltplatz in der Provence umfunktioniert war: mit großem Zelt, einer Kunst-Hecke, Wäscheleine, Campingtisch, zwei Stühlen, einem Campingkocher. Denn das Stück erzählt von Anke Kaiser und Karsten Konrad, zwei Urlaubern, die – und damit beginnt das Stück – zum gleichen Moment von ihren Ehepartnern verlassen und auf dem Campingplatz zurückgelassen werden. Konrad hat das Glück, dass seine Ehefrau Mechthild, von ihm „Schnuckel“ genannt (einer der Gründe zur Trennung), ihm die Ausrüstung und das Auto da lässt. Ankes „Stier“, so nennt sie ihn nur zu gewissen Anlässen, also Ankes Mann Manfred, hat außer Ankes Koffer alles mitgenommen. So zieht Anke in Karstens Zelt ein.