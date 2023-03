Wirtschaft in Viersen Volksbank Viersen will vier Prozent Dividende geben

Die Volksbank Viersen hat im vergangenen Jahr ihre Bilanzsumme um 3,9 Prozent auf

1,1 Milliarden Euro gesteigert. Der Bilanzgewinn des Kreditinstituts lag mit 1,4 Millionen Euro rund 50.000 Euro unter dem Vorjahresergebnis. „Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass die Vertreterversammlung am 10. Mai eine Dividende von vier Prozent für die Geschäftsguthaben der Mitglieder beschließt“, kündigte Volksbank-Vorstandsmitglied Michael Willemse bei der Bilanzpressekonferenz an. Das entspräche der Dividende im Vorjahr. „Die Volksbank Viersen entwickelt sich in allen Bereichen dynamisch weiter und bleibt weiterhin ein stabiler Partner für Privatkunden und Mittelstand“, erklärte Vorstand Jürgen Cleven. So entwickelten sich die Geschäftsfelder: